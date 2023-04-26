Совет Федерации одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, который был ранее принят депутатами Госдумы, вносятся поправки в статью 275 Уголовного кодекса России.
Пожизненный срок может быть назначен за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, а также за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.
Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ефрейтора Илью Трачука виновным по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне, и приговорил его к 14 годам лишения свободы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru