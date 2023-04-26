Совет Федерации одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену

Согласно документу, который был ранее принят депутатами Госдумы, вносятся поправки в статью 275 Уголовного кодекса России.

Пожизненный срок может быть назначен за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, а также за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ефрейтора Илью Трачука виновным по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне, и приговорил его к 14 годам лишения свободы, сообщает RT.