Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Вознесеновка

Украинские силовики обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреливают село в Курской области

«ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате попадания снаряда есть повреждения в пяти частных домовладениях по улице Садовая, также посечены 3 автомобиля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, никто не пострадал.

Накануне ВСУ обстреляли приграничное село Елизаветовка в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород
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