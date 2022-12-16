Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка
Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что на место ЧП выехали все оперативные службы. Местные власти продолжают подомовой обход территории.
Накануне обстрелу подверглось село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, никто не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .
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