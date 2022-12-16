Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

«Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что на место ЧП выехали все оперативные службы. Местные власти продолжают подомовой обход территории.

Накануне обстрелу подверглось село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, никто не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

