Село Безымено в Белгородской области попало под обстрел

По его словам, в результате был разрушен один частный жилой дом - снаряд попал в крышу.

«Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», - добавил он.

Ранее Гладков заявил, что украинские силовики обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».