Село Безымено в Белгородской области попало под обстрел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об обстреле села Безымено Грайворонского городского округа.
По его словам, в результате был разрушен один частный жилой дом - снаряд попал в крышу.
«Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», - добавил он.
Ранее Гладков заявил, что украинские силовики обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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