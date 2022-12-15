Село Безымено в Белгородской области попало под обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил об обстреле села Безымено Грайворонского городского округа.

Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на аэродроме после атаки беспилотников

По его словам, в результате был разрушен один частный жилой дом - снаряд попал в крышу.

«Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», - добавил он.

Ранее Гладков заявил, что украинские силовики обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородОбстрел
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