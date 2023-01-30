Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безлюдовка.
«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что на место выехали медицинские и оперативные службы.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины в селе Волфино и поселке Краснооктябрьский, напоминает РИА ФАН.
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