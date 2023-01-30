Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безлюдовка.

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«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что на место выехали медицинские и оперативные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины в селе Волфино и поселке Краснооктябрьский, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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