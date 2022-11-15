Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Ленинский
Поселок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки никто не пострадал, обстрелом повреждено остекление одного частного домовладения.
«На данный момент подача электроэнергии в поселке восстановлена. К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования. Оперативные бригады уже работают на месте», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее украинские силовики обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, никто не пострадал, напоминает RT.
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