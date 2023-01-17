Белгородский губернатор сообщил об обстреле окраин города Шебекино

Украинские силовики обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков заявил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом

«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что энергетики начали переключать абонентов на резервные линии. Кроме того, местные власти продолжают подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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