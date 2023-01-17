Белгородский губернатор сообщил об обстреле окраин города Шебекино
Украинские силовики обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что энергетики начали переключать абонентов на резервные линии. Кроме того, местные власти продолжают подомовой обход территории.
Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.
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