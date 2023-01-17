Гладков заявил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом

Система противовоздушной обороны сработала в ночь на вторник в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, разрушений нет, никто не пострадал, пишет РИА ФАН.

На минувшей неделе Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор в Валуйском городском округе, в результате в пяти частных домовладениях были выбиты окна, также повреждения получила линия электропередачи. Никто из местных жителей не пострадал, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:РегионыПВОБелгород
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