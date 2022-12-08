Белгородский губернатор сообщил об обстреле одного из поселков со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области под обстрел попало село Тишанка

«Осколками снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже работают на месте для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается всеми оперативными службами», — написал губернатор в Telegram.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области будут сформированы батальоны самообороны из жителей региона, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород
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