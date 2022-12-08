Белгородский губернатор сообщил об обстреле одного из поселков со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Осколками снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже работают на месте для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается всеми оперативными службами», — написал губернатор в Telegram.
По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области будут сформированы батальоны самообороны из жителей региона, пишет «Свободная пресса».
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