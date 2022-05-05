Белгородский губернатор сообщил об обстрелах Журавлевки и Нехотеевки

Населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области обстреливают со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков пообещал позже опубликовать подробную информацию по инциденту.

В конце апреля со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов по погранпункту Крупец в Курской области, напоминает RT. Пострадавших и разрушений не было, отмечает Ura.ru.

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Фото: НСН
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород
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