Белгородский губернатор сообщил о гибели двух женщин при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин при обстреле Вооружёнными силами Украины Шебекинского городского округа. Как уточнил глава региона, произошло это на дороге в посёлке Маслова Пристань.

Погибшие женщины ехали в автомобиле, когда в него попали осколки выпущенных снарядов. Ещё в одной машине ранения получили двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщил губернатор в своём Telegram-канале, под удар ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов Белгородчины.