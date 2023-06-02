Белгородский губернатор сообщил о гибели двух женщин при обстреле ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух женщин при обстреле Вооружёнными силами Украины Шебекинского городского округа. Как уточнил глава региона, произошло это на дороге в посёлке Маслова Пристань.
Погибшие женщины ехали в автомобиле, когда в него попали осколки выпущенных снарядов. Ещё в одной машине ранения получили двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как сообщил губернатор в своём Telegram-канале, под удар ВСУ попали сразу несколько населенных пунктов Белгородчины.
Так, из ствольной артиллерии обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Там никто не пострадал, однако повреждения получили центральный газопровод и линия электропередачи. ⠀
Ещё один удар пришёлся по хутору Леоновка Валуйского округа. Там также из жителей никто не пострадал. Повреждено зернохранилище.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев на фоне обстрелов Белгородской области заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимости введения плана территориальной обороны во всех приграничных областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru