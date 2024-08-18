Белгородский губернатор Гладков заявил о сложной ситуации в Шебекине

Губернатор назвал сложной ситуацию в Шебекине. По его словам, город атакуют из реактивных систем залпового огня, минометов, ствольной артиллерии и с помощью FPV-дронов, которые приносят большой ущерб.

«Много погибших, много раненых, много разрушений», - констатировал Гладков.

В воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью шесть украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

