Белгородский губернатор Гладков заявил о сложной ситуации в Шебекине

Город Шебекино Белгородской области ежедневно подвергается атакам со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Вячеслав Гладков.

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Губернатор назвал сложной ситуацию в Шебекине. По его словам, город атакуют из реактивных систем залпового огня, минометов, ствольной артиллерии и с помощью FPV-дронов, которые приносят большой ущерб.

«Много погибших, много раненых, много разрушений», - констатировал Гладков.

В воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью шесть украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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