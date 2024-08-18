Белгородский губернатор Гладков заявил о сложной ситуации в Шебекине
Город Шебекино Белгородской области ежедневно подвергается атакам со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор назвал сложной ситуацию в Шебекине. По его словам, город атакуют из реактивных систем залпового огня, минометов, ствольной артиллерии и с помощью FPV-дронов, которые приносят большой ущерб.
«Много погибших, много раненых, много разрушений», - констатировал Гладков.
В воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью шесть украинских беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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