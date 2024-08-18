При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Украинские войска с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Вязовое в результате атаки дрона женщина получила минно-взрывную травму и контузию. Пострадавшую доставили в больницу.
В Шебекино дрон взорвался у припаркованного автомобиля. Пострадал мирный житель.
В селе Ясные Зори беспилотник атаковал легковой автомобиль.
Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru