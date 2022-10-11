Белгородские власти заявили об обстреле ВСУ подстанции Шебекино

В сообщении говорится, что в результате был повреждён трансформатор подстанции, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей.

«Жертв и пострадавших нет», - отметили местные власти.

В правительстве Белгородской области добавили, что все повреждения будут устранены в максимально короткие сроки.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что село Головчино было обстреляно со стороны ВСУ, погибла женщина, сообщает RT.

