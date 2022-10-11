Белгородские власти заявили об обстреле ВСУ подстанции Шебекино
Украинские войска обстреляли подстанцию города Шебекино в Белгородской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
В сообщении говорится, что в результате был повреждён трансформатор подстанции, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей.
«Жертв и пострадавших нет», - отметили местные власти.
В правительстве Белгородской области добавили, что все повреждения будут устранены в максимально короткие сроки.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что село Головчино было обстреляно со стороны ВСУ, погибла женщина, сообщает RT.
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