Белгородские власти заявили об обстреле ВСУ подстанции Шебекино

Украинские войска обстреляли подстанцию города Шебекино в Белгородской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

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В сообщении говорится, что в результате был повреждён трансформатор подстанции, от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей.

«Жертв и пострадавших нет», - отметили местные власти.

В правительстве Белгородской области добавили, что все повреждения будут устранены в максимально короткие сроки.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что село Головчино было обстреляно со стороны ВСУ, погибла женщина, сообщает RT.

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ФОТО: снимок очевидцев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБелгород
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