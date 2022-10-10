Школьники и студенты в Белгородской области перейдут на дистанционное обучение
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что все школы, колледжи и вузы в 10 районах региона и Белгороде перейдут на дистанционный формат обучения.
По его словам, речь идёт об учебных заведениях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.
Гладков добавил, что дистанционный формат обучения продлится две недели, а детские сады в упомянутых районах в этот период будут работать в режиме дежурных групп.
«Безопасность наших детей - это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», - добавил он.
Ранее Гладков заявил, что село Щетиновка в Белгородской области эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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