Школьники и студенты в Белгородской области перейдут на дистанционное обучение

По его словам, речь идёт об учебных заведениях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.

Гладков добавил, что дистанционный формат обучения продлится две недели, а детские сады в упомянутых районах в этот период будут работать в режиме дежурных групп.

«Безопасность наших детей - это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», - добавил он.

Ранее Гладков заявил, что село Щетиновка в Белгородской области эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

