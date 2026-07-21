Белгородская дамба повреждена в результате атаки ВСУ
Оборудование дамбы Белгородского водохранилища было повреждено в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в минувшие выходные. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает RT.
В ведомстве указали, что произошёл сброс воды, при этом угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населённых пунктов не происходит.
«Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются... восстановление возможно только после полноценного ремонта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что местными властями принимаются все необходимые меры, ситуация находится под контролем.
Ранее в Подмосковье в Ногинске на нефтебазе потушили пожар, возникший после атаки БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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