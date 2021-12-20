СК Белоруссии допрашивает заявившего об убийстве мигрантов польского солдата. Видео

Следственный комитет Белоруссии начал допрашивать бежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил у Минска политического убежища. Как заявил ранее дезертир в интервью белорусскому телевидению, он пошёл на этот шаг из-за несогласия с политикой своего государства в отношении мигрантов.

При этом он утверждал, что польские силовики убивали на границе беженцев и даже волонтёров.