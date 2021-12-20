СК Белоруссии допрашивает заявившего об убийстве мигрантов польского солдата. Видео

Следственный комитет Белоруссии начал допрашивать бежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил у Минска политического убежища. Как заявил ранее дезертир в интервью белорусскому телевидению, он пошёл на этот шаг из-за несогласия с политикой своего государства в отношении мигрантов.

При этом он утверждал, что польские силовики убивали на границе беженцев и даже волонтёров.

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По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, солдат польской армии 1996 года рождения был остановлен в районе границы 16 декабря. Он сообщил, что его часть перебросили для обеспечения охраны участка границы в период обострения миграционного кризиса.

Министерство оборон Польши заявило, что Чечко имел проблемы с законом и числится без вести пропавшим. Следственный комитет Белоруссии уточнил, что допрос проводится в рамках уголовного дела о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами.

СК опубликовал в своем Telegram-канале видео начала допроса Чечко без звука.

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Фото: facebook.com/sledcomRB
ТЕГИ:МигрантыБелоруссияСледственный Комитет
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