СК Белоруссии допрашивает заявившего об убийстве мигрантов польского солдата. Видео
Следственный комитет Белоруссии начал допрашивать бежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил у Минска политического убежища. Как заявил ранее дезертир в интервью белорусскому телевидению, он пошёл на этот шаг из-за несогласия с политикой своего государства в отношении мигрантов.
При этом он утверждал, что польские силовики убивали на границе беженцев и даже волонтёров.
По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, солдат польской армии 1996 года рождения был остановлен в районе границы 16 декабря. Он сообщил, что его часть перебросили для обеспечения охраны участка границы в период обострения миграционного кризиса.
Министерство оборон Польши заявило, что Чечко имел проблемы с законом и числится без вести пропавшим. Следственный комитет Белоруссии уточнил, что допрос проводится в рамках уголовного дела о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами.
СК опубликовал в своем Telegram-канале видео начала допроса Чечко без звука.
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