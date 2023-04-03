Беглов: Семья Татарского получит миллион рублей от правительства Санкт-Петербурга

Семья погибшего при взрыве в санкт-петербургском кафе военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) получит один миллион рублей от правительства Санкт-Петербурга. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщило агентство ТАСС.

Беглов: при взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек

Градоначальник также отметил, что тяжело раненые получат от города по 500 тысяч рублей, остальные пострадавшие — по 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что девушку, вручившую Татарскому статуэтку со взрывчаткой, предположительно, зовут Мария Ярун.

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ФОТО: Следственный комитет РФ / sledcom.ru
ТЕГИ:Александр БегловВыплатыСанкт-ПетербургТеракт

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