СМИ назвали предполагаемое имя девушки, вручившей статуэтку военкору Татарскому
Вручившую статуэтку военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин) девушку, предположительно, зовут Мария Ярун, передает источник РВНП.
На творческом вечере блогера девушка представилась Анастасией. Она родом из города Иваново-Франковск на западе Украины.
По данным СМИ, девушка находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Взрыв в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошел вечером в воскресенье. В заведении проходил творческий вечер военкора. Блогер погиб.
По некоторым данным, взрывчатку замуровали в гипс, что помешало ее обнаружить, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru