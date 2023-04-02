СМИ назвали предполагаемое имя девушки, вручившей статуэтку военкору Татарскому

Вручившую статуэтку военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин) девушку, предположительно, зовут Мария Ярун, передает источник РВНП.

Беглов: при взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек

На творческом вечере блогера девушка представилась Анастасией. Она родом из города Иваново-Франковск на западе Украины.

По данным СМИ, девушка находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Взрыв в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошел вечером в воскресенье. В заведении проходил творческий вечер военкора. Блогер погиб.

По некоторым данным, взрывчатку замуровали в гипс, что помешало ее обнаружить, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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