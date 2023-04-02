Беглов: при взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале рассказал о числе пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной.
По словам Беглова, пострадали 25 человек. Из них 19 госпитализированы. Больницы оказывают им необходимую помощь.
Губернатор отметил, что власти работают в координации с правоохранительными органами. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть», - подчеркнул он.
В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). В заведении проходил его творческий вечер. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал запись момента взрыва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru