В Красноярске кролик из «Алисы в Стране чудес» избил хулигана
21 ноября 202300:37
В Красноярске кролик из «Алисы в Стране чудес» избил пьяного хулигана, сообщает «РЕН ТВ».
Роль белого зверя исполняла девушка, которая раздавала на улице рекламу. В это время ее ударил прохожий. В ответ на это девушка набросилась на злоумышленника и стала его избивать.
На появившихся кадрах видно, как обидчик падает на землю. И инцидент произошел у гостиницы «Октябрьская».
Ранее в Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить специальное обучение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru