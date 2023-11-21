В Красноярске кролик из «Алисы в Стране чудес» избил хулигана

В Красноярске кролик из «Алисы в Стране чудес» избил пьяного хулигана, сообщает «РЕН ТВ».

Мосгордума запретит людям с судимостью работать аниматорами в ТЦ

Роль белого зверя исполняла девушка, которая раздавала на улице рекламу. В это время ее ударил прохожий. В ответ на это девушка набросилась на злоумышленника и стала его избивать.

На появившихся кадрах видно, как обидчик падает на землю. И инцидент произошел у гостиницы «Октябрьская».

Ранее в Госдуме предложили обязать детских аниматоров проходить специальное обучение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Драка

Горячие новости

Все новости

партнеры