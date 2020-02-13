Базу США в Ираке атаковали с воздуха

Военную базу в иракском городе Киркук с американскими военными подверглась атаке с воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным агентства, удар был совершен двум ракетами типа «катюша». После атаки были подняты самолеты ВВС США. Информации о пострадавших нет.