Базу США в Ираке атаковали с воздуха

13 февраля 202023:41

Военную базу в иракском городе Киркук с американскими военными подверглась атаке с воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным агентства, удар был совершен двум ракетами типа «катюша». После атаки были подняты самолеты ВВС США. Информации о пострадавших нет.

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Это не первая атака баз США с начала января. Ранее в Пентагоне сообщили, что в результате атак базы США на иракской территории в ночь на 8 января 34 американских военных получили контузии.

Напомним, атаки стали следствием роста напряженности ситуации между США и Ираном после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе спецоперации США в начале января. В качестве ответа на действия США Иран нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
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