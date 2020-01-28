Сатановский рассказал, как США ответит Ирану за смерть офицера ЦРУ

В разбившемся на востоке Афганистана американском самолёте Bombardier E-11A находился офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, сообщает NEWS.ru со ссылкой на иранские СМИ. Его называют ответственным за ликвидацию главы спецподразделения «Кудс», иранского генерала Касема Сулеймани. Он же занимался устранением террориста Усамы бен Ладена. Стоит отметить, что в США информацию о гибели Д'Андреа, известного также как Тёмный Принц, пока не прокомментировали.

Самолёт Bombardier потерпел крушение в афганской провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация).

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН усомнился в достоверности данных. По его словам, у иранских спецслужб недостаточно навыков, что наверняка узнать виновного в смерти генерала Сулеймани.

«Иранские спецслужбы не настолько хорошо работают, чтобы Сулеймани знал, что его будут ликвидировать. Хотя эта ликвидация, наверняка, готовилась заранее. Говорить о том, что после его смерти те, кто работают в КСИРе в состоянии каким-то образом найти, кто за это отвечает и еще и отомстить, достаточно бессмысленно. Какая-то случайность. Вообще вопрос: эта катастрофа являлась результатом действия иранских спецслужб или не являлась?» - заявил он.

Однако, по словам востоковеда, реакция Соединенных Штатов Америки непредсказуема. Он отметил, что рассчитать, насколько радикальным будет ответ США, невозможно.

«Понимаете, в чем дело, ответ может быть от кого угодно кому угодно. Вот у президента Буша-младшего саудовские террористы совершили атаку на Пентагон и Башни-близнецы и он врезал по Афганистану, исходя из своей какой-то логики. Мало ли, что могут сделать американцы в ответ. Но в данном случае смысл будет в чем? В Афганистане, а кстати, и в Ираке первый американский самолет что ли разбился? Вообще достаточное количество тысяч американских военнослужащих погибло за последние годы. И что дальше? Тут совершенно не нужно ничего доказывать, чтобы ударить по Ирану, если американцы захотят ударить. Это решение будет принято. Под него будет подведено какое угодно обоснование», - заключил собеседник НСН.

