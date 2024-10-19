«Baza»: ВСУ атаковали БПЛА завод «Кремний Эл» в Брянске

В Брянске ВСУ атаковали БПЛА завод микроэлектроники «Кремний Эл». Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, это уже третья атака на здание предприятия. Известно, что две предыдущие произошли в августе и сентябре 2023 года.

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Ночью 19 октября российские силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионом. При отражении один из БПЛА попал в здание завода, где начался пожар. В городской администрации рассказали, что в связи с ликвидацией возгорания была на несколько часов перекрыта Красноармейская улица.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:Брянская ОбластьЗаводВСУБеспилотники

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