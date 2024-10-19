«Baza»: ВСУ атаковали БПЛА завод «Кремний Эл» в Брянске
В Брянске ВСУ атаковали БПЛА завод микроэлектроники «Кремний Эл». Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, это уже третья атака на здание предприятия. Известно, что две предыдущие произошли в августе и сентябре 2023 года.
Ночью 19 октября российские силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионом. При отражении один из БПЛА попал в здание завода, где начался пожар. В городской администрации рассказали, что в связи с ликвидацией возгорания была на несколько часов перекрыта Красноармейская улица.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Сахалине нашли тела трех членов экипажа перевернувшегося грузового судна
- Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке
- ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
- В 16 регионах РФ беременным будут выдавать письмо патриарха Кирилла
- «Baza»: ВСУ атаковали БПЛА завод «Кремний Эл» в Брянске
- Фигуриста Десятова временно отстранили в США за «ненадлежащее поведение»
- Егоров: После взрыва газа в Кирсанове введут режим ЧС
- Умер автор Стэнфордского эксперимента над студентами-«заключенными»
- Лавров: Заявлениями о переговорах с РФ Байден хочет помочь Харрис
- СМИ: Россия экспортирует в Азию и Америку тонны мухоморов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru