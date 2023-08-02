Baza: В Уфе перекрыли движение на шоссе из-за мужчины с гранатой
Нагаевское шоссе в Уфе перекрыли из-за мужчины с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, неизвестный вышел на трассу с угрозами взорвать гранату. Baza пишет, что мужчина — 39-летний военнослужащий-доброволец, против которого возбуждено уголовное дело об оставлении части. Злоумышленник сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу и угрожает взрывом, требуя закрыть дело. Telegram-канал отмечает, что полиция ведет переговоры с вооруженным беглецом.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии, информация об инциденте уточняется.
Ранее гранату обнаружили в пешеходной зоне в районе Лефортово в Москве. На опасный предмет чуть не наступила женщина, она сообщила о находке в полицию, пишет Ura.ru.
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