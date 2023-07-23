В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья
23 июля 202309:21
В деревне Бортниково в Московской области мужчина взорвал гранату, сообщает Telegram-канал «112».
Это произошло во время застолья. Во время приема алкоголя отдыхающее стали конфликтовать. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили травмы, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Ранее неизвестные забросали детский медцентр гранатами в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru