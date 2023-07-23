В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья

В деревне Бортниково в Московской области мужчина взорвал гранату, сообщает Telegram-канал «112».

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Это произошло во время застолья. Во время приема алкоголя отдыхающее стали конфликтовать. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили травмы, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее неизвестные забросали детский медцентр гранатами в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: граната
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