Baza: В Электростали массово подрались рабочие склада Wildberries
Массовая драка рабочих склада Wildberries произошла в Электростали, в ней участвовало порядка 40 человек, некоторые из них были с ножами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что драка произошла утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». По данным канала, все началось со словесного конфликта. В результате массовой драки в электростальскую больницу были госпитализированы двое рабочих склада Wildberries: гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки.
Добавляется, что было возбуждено дело по статье о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что драка со стрельбой произошла в подмосковной Балашихе, один пострадавший был госпитализирован, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше упрекнули Евросоюз в скупости
- В Энергодаре упали два украинских беспилотника
- В Махачкале сообщили о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении собак
- Аксенов: средства ПВО сбили два дрона ВСУ на севере и западе Крыма
- Минобороны России: ВС РФ заняли опорный пункт на купянском направлении
- Власти Финляндии захотели ужесточить выдачу виз и ВНЖ для россиян
- Украинские беспилотники безуспешно атаковали военный аэродром под Брянском
- Пушилин: Украина демонстрирует недоговороспособность по обмену пленными
- Baza: В Электростали массово подрались рабочие склада Wildberries
- FT: Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru