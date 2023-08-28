Baza: В Электростали массово подрались рабочие склада Wildberries

Отмечается, что драка произошла утром 27 августа у железнодорожной станции «Фрязево». По данным канала, все началось со словесного конфликта. В результате массовой драки в электростальскую больницу были госпитализированы двое рабочих склада Wildberries: гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки.

Добавляется, что было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что драка со стрельбой произошла в подмосковной Балашихе, один пострадавший был госпитализирован, передает «Радиоточка НСН».

