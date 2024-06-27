В Киеве на энергообъекте прогремел взрыв и начался пожар
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве и последующем пожаре на энергетическом объекте в Шевченковском районе столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, все экстренные службы уже направлены на место происшествия.
С начала спецоперации Министерство обороны России регулярно информирует об ударах по критической инфраструктуре Украины. Ведомство отмечает, что удары нацелены исключительно на военные и энергетические объекты, а также на связанные с ними элементы инфраструктуры.
В Минобороны подчеркивают, что все атаки тщательно планируются и направлены на снижение военного потенциала Украины, избегая ударов по гражданским объектам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru