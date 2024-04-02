Бастрыкин запросил повторный доклад о делах об обвале на руднике «Пионер»
2 апреля 202401:01
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о продолжении расследования уголовных дел, заведенных после обвала на руднике «Пионер» в Амурской области, сообщает СК России.
Ему доложат о выясненных обстоятельствах произошедшего. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что операция по поиску заблокированных рабочих на руднике по добыче золота «Пионер» в Амурской области официально прекращена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru