Бастрыкин запросил повторный доклад о делах об обвале на руднике «Пионер»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о продолжении расследования уголовных дел, заведенных после обвала на руднике «Пионер» в Амурской области, сообщает СК России.

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Ему доложат о выясненных обстоятельствах произошедшего. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что операция по поиску заблокированных рабочих на руднике по добыче золота «Пионер» в Амурской области официально прекращена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ШахтерыСКРАлександр Бастрыкин

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