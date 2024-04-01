Поиски 13 рабочих после обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены
Операция по поиску заблокированных рабочих на руднике по добыче золота «Пионер» в Амурской области официально прекращена. Такое решение принято из-за опасения повторных обвалов, а также по результатам прокладки разведывательных скважин.
Об этом объявила администрация Акционерного общества «Покровский рудник» - оператора аварийной выработки. Обрушение горной массы на золоторудном месторождении произошло 18 марта, в результате под землёй оказались 13 человек. Пробное бурение показало, что локации, где могли оставаться люди, заполнены горной массой и водой.
После аварии в Амурской области продолжает действовать режим Чрезвычайной ситуации. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», суд арестовал по просьбе следствия управляющего директор рудника «Пионер».
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