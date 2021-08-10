Бастрыкин взял под контроль дело о гибели людей из-за нехватки кислорода

Отмечается, что Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.

Как сообщил глава республики Сергец Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. При этом «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что причиной трагедии стала изношенность оборудования.

Кислород в больницу Владикавказа доставят из других регионов. Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

