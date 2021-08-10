Бастрыкин взял под контроль дело о гибели людей из-за нехватки кислорода
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству североосетинского следственного управления предоставить ему подробный доклад по обстоятельствам дела о гибели девяти пациентов больницы во Владикавказе, где произошла авария с кислородной системой, говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.
Как сообщил глава республики Сергец Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. При этом «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что причиной трагедии стала изношенность оборудования.
Кислород в больницу Владикавказа доставят из других регионов. Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
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