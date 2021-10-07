Российские IТ-гиганты и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками
Целый ряд крупнейших отечественных IТ-компаний, медиахолдингов и изданий объединились для системной борьбы с недостоверной информацией в интернете. Ещё одной целью меморандума заявлено создание безопасной информационной среды. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире ТАСС в Москве.
Среди присоединившихся к соглашению – «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler&Co, «Интерфакса», РБК, Rutube, Ura.ru, холдинг «Бизнес ньюс медиа» (газета «Ведомости»), «Известия», и ряд других.
Участники будут вырабатывать единые правила верификации и маркировки фейков. Оригинал документа будет отправлен на хранение в «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ).
Инициатива возникла в связи с тем, что фейки отрицательно сказываются на общественной атмосфере. Открытый меморандум могут поддержать и другие отечественные и зарубежные интернет-площадки. Одно из предложений, которое будет обсуждаться с подписантами, – маркировка фейкового контента пользователей,
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