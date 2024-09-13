Бастрыкин потребовал доклад о деле изнасиловавшего дочь бойца СВО мигранта

Отмечается, что преступление было совершено в 2023 году в Челябинске. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», однако судом было назначено слишком мягкое наказание — изначально гражданина Таджикистана приговорили к восьми годам лишения свободы, однако 12 сентября 2024 года Челябинский областной суд смягчил приговор до трех с половиной лет колонии общего режима.

Ранее столичные правоохранители задержали мигранта, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

