Бастрыкин потребовал доклад о деле изнасиловавшего дочь бойца СВО мигранта

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Челябинской области подготовить доклад о результатах расследования дела мигранта, который изнасиловал дочь бойца СВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что преступление было совершено в 2023 году в Челябинске. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», однако судом было назначено слишком мягкое наказание — изначально гражданина Таджикистана приговорили к восьми годам лишения свободы, однако 12 сентября 2024 года Челябинский областной суд смягчил приговор до трех с половиной лет колонии общего режима.

Ранее столичные правоохранители задержали мигранта, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Челябинская ОбластьРасследованиеУголовное ДелоСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

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