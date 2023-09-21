Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по взрывы в Балашихе
21 сентября 202300:03
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, которое завели после взрыва газа в Балашихе, сообщает «РЕН ТВ».
Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома.
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru