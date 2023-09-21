Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по взрывы в Балашихе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, которое завели после взрыва газа в Балашихе, сообщает «РЕН ТВ».

Следственный комитет назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Взрыв ГазаАлександр Бастрыкин

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