Следственный комитет назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе
Неисправность газового оборудования могла привести к взрыву в доме в подмосковной Балашихе, сообщает РИА Новости.
По словам старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, ведомство рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе недобросовестное использование газовых приборов.
Инцидент произошёл утром 20 сентября на четвёртом этаже многоэтажного дома. В результате взрыва газовоздушной смеси обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли три человека.
Позже в ходе поисковых работ произошло повторное обрушение конструкций дома, погибли двое спасателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru