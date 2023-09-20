Следственный комитет назвал возможные причины взрыва в доме в Балашихе

Неисправность газового оборудования могла привести к взрыву в доме в подмосковной Балашихе, сообщает РИА Новости.

Поисковые собаки не нашли людей под завалами жилого дома в Балашихе

По словам старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий, ведомство рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе недобросовестное использование газовых приборов.

Инцидент произошёл утром 20 сентября на четвёртом этаже многоэтажного дома. В результате взрыва газовоздушной смеси обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли три человека.

Позже в ходе поисковых работ произошло повторное обрушение конструкций дома, погибли двое спасателей.

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ФОТО: РИА Новости
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