Бастрыкин поручил завести дело после оскорбления детей вожатой в лагере
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как вожатая в одном из детских лагерей Крыма оскорбила детей и применила к ним физическую силу, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях. На опубликованных кадрах девушка назвала несовершеннолетних «мерзкими русскими детьми» и заявила, что она их «ненавидит».
Позднее вожатая опубликовала ролик с извинениями, в котором объяснила своё поведение нервным срывом. Также она указала, что не желала оскорбить или унизить кого-либо.
«Главе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Терентьеву В.Н. поручено возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», - отметили в ведомстве.
Ранее суд арестовал обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек на территории детского лагеря в Анапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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