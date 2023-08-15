Бастрыкин поручил завести дело после оскорбления детей вожатой в лагере

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. На опубликованных кадрах девушка назвала несовершеннолетних «мерзкими русскими детьми» и заявила, что она их «ненавидит».

Позднее вожатая опубликовала ролик с извинениями, в котором объяснила своё поведение нервным срывом. Также она указала, что не желала оскорбить или унизить кого-либо.

«Главе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Терентьеву В.Н. поручено возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», - отметили в ведомстве.

Ранее суд арестовал обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек на территории детского лагеря в Анапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

