Часть выселенных из отеля в Турции российских школьников вернулась домой

Желавшие вернуться домой российские школьники покинули Турцию 5 августа несколькими рейсами, сообщает РИА Новости.

Это произошло после инцидента с выселением из отелей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что связалась с коллегой в Турции по ситуации с детьми, который выразил готовность помочь. Она также сообщила, что обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг. Школьники вылетели из Турции несколькими рейсами.

Дети испытывали трудности в аэропорту Антальи с покупкой еды и напитков из-за отсутствия зарубежных карт. Турцию покинули около 70 школьников. Часть детей по согласованию с родителями решили продолжить отдых с другим туроператором.

Как сообщалось, около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, так как российский туроператор не оплатил для них отель.

Ранее Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно полезному труду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

