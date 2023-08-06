Часть выселенных из отеля в Турции российских школьников вернулась домой
Желавшие вернуться домой российские школьники покинули Турцию 5 августа несколькими рейсами, сообщает РИА Новости.
Это произошло после инцидента с выселением из отелей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что связалась с коллегой в Турции по ситуации с детьми, который выразил готовность помочь. Она также сообщила, что обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг. Школьники вылетели из Турции несколькими рейсами.
Дети испытывали трудности в аэропорту Антальи с покупкой еды и напитков из-за отсутствия зарубежных карт. Турцию покинули около 70 школьников. Часть детей по согласованию с родителями решили продолжить отдых с другим туроператором.
Как сообщалось, около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, так как российский туроператор не оплатил для них отель.
Ранее Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно полезному труду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru