Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отнятого мошенниками дома блокадницы

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения о том, что блокадница в Петербурге осталась без дома из-за мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили о том, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками.