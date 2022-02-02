Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отнятого мошенниками дома блокадницы
Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения о том, что блокадница в Петербурге осталась без дома из-за мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее СМИ сообщили о том, что жительница Курортного района Петербурга, блокадница Зинаида Тимофеева осталась без своего единственного дома, подписав договор с мошенниками.
По данным ведомства, злоумышленники представились сотрудниками администрации города и рассказали о намечающемся ремонте дороги, ведущей к её дому. Для этого якобы требуется её согласие на проведение работ. Пожилая женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на собственный дом.
Ранее СМИ сообщили, что саксофонист Игорь Бутман стал жертвой мошенников, которые обманули его на 3 миллиона рублей.
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