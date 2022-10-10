Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

В сообщении говорится, что поручение было дано в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности Заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», - подчеркнули в СК.

Ранее в МВД Украины заявили, что Медведев разыскивается по статье 110 украинского Уголовного кодекса — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

