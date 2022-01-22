В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели школьницы от нападения собак
Уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) возбуждено в Забайкальском крае после гибели семилетней девочки, которую загрызли бродячие собаки. Его расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством главы забайкальского следственного управления Следственного комитета России Юрия Русанова.
По сообщениям местных СМИ, в селе Домна Читинского района Забайкалья жители начали отстреливать собак.
Ранее в субботу стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла первоклассницу.
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