В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели школьницы от нападения собак

Уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) возбуждено в Забайкальском крае после гибели семилетней девочки, которую загрызли бродячие собаки. Его расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел, сообщает «Интерфакс».

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В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством главы забайкальского следственного управления Следственного комитета России Юрия Русанова.

По сообщениям местных СМИ, в селе Домна Читинского района Забайкалья жители начали отстреливать собак.

Ранее в субботу стало известно, что в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла первоклассницу.

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Фото: arh.sledcom.ru
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