СМИ: Три генерала МВД стали фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями
Три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями, расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, генералы якобы настойчиво рекомендовали коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». Следствие считает, что эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям.
Также отмечается, что утром 5 июля прошли обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. На работу и домой с обысками пришли к помощнику главы МВД генерал-лейтенанту Сергею Умнову, начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майору Алексею Семенову, бывшему главному тыловику того же главка генерал-майору в отставке Ивану Абакумову, а также к нескольким полицейским в звании полковника.
Ранее уже сообщалось об обысках у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, напоминает Ura.ru.
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