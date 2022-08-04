Прокурор требует 9,5 лет колонии для баскетболистки из США

9,5 лет колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер затребовал прокурор в ходе процесса в Химкинском районном суде. Кроме того, он просит суд наложить штраф на обвиняемую в размере 1 миллиона рублей, сообщают РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США оказалась на скамье подсудимых за попытку провести в Россию запрещенное наркотическое средство. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Грайнер признала свою вину. По её словам, марихуану ей выписал врач в США вместо традиционных обезболивающих, и она случайно запихнула её в свой багаж, отправляясь в Россию. Ранее сообщалось, что осужденного в США россиянина Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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