Прокурор требует 9,5 лет колонии для баскетболистки из США

9,5 лет колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер затребовал прокурор в ходе процесса в Химкинском районном суде. Кроме того, он просит суд наложить штраф на обвиняемую в размере 1 миллиона рублей, сообщают РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США оказалась на скамье подсудимых за попытку провести в Россию запрещенное наркотическое средство. Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.