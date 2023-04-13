Балицкий: троих украинских диверсантов задержали в Мелитополе

Троих членов украинской диверсионно-разведывательной группы, причастных к совершению терактов, задержали в Мелитополе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

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По его словам, задержанные принимали участие в операции СБУ по подрыву железной дороги в Мелитополе, а также планировали совершить нападения на сотрудников местной администрации.

«У них изъяли взрывчатые вещества и комплектующие для создания взрывных устройств», - добавил Балицкий.

Ранее в Запорожской области задержали украинского разведчика, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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