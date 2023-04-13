Балицкий: троих украинских диверсантов задержали в Мелитополе

По его словам, задержанные принимали участие в операции СБУ по подрыву железной дороги в Мелитополе, а также планировали совершить нападения на сотрудников местной администрации.

«У них изъяли взрывчатые вещества и комплектующие для создания взрывных устройств», - добавил Балицкий.

Ранее в Запорожской области задержали украинского разведчика, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

