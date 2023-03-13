Британский военный корабль приблизился к фрегату Северного флота РФ
Фрегат военно-морских сил Великобритании HMS Portland сопроводил российский боевой корабль Северного флота, сообщают СМИ.
Британский корабль сопроводил фрегат «Адмирал флота Катасонов» и средний морской танкер «Академик Пашин». Об этом говорится в заявлении королевских военно-морских сил.
Корабль ВМС Великобритании приблизился к российским судам недалеко от территориальных вод Соединенного Королевства.
Великобритания увеличит расходы на оборону на 2,5%, заявил ранее премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Он уточнил, что пересмотр военного бюджета произойдет после 2025 года, передает НСН.
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