Британский военный корабль приблизился к фрегату Северного флота РФ

Фрегат военно-морских сил Великобритании HMS Portland сопроводил российский боевой корабль Северного флота, сообщают СМИ.

Немецкий самолет-разведчик приблизился к российской границе

Британский корабль сопроводил фрегат «Адмирал флота Катасонов» и средний морской танкер «Академик Пашин». Об этом говорится в заявлении королевских военно-морских сил.

Корабль ВМС Великобритании приблизился к российским судам недалеко от территориальных вод Соединенного Королевства.

Великобритания увеличит расходы на оборону на 2,5%, заявил ранее премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Он уточнил, что пересмотр военного бюджета произойдет после 2025 года, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ВеликобританияРоссияСеверный Флот
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