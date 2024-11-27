«Азимут» объяснил жесткую посадку самолета в Анталье «сдвигом ветра»
Авиакомпания «Азимут» опубликовала предварительные итоги расследования жесткой посадки Superjet в аэропорту Антальи, согласно которым во время приземления самолета произошел непрогнозируемый сдвиг ветра.
«Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе», - говорится в сообщении авиакомпании во «ВКонтакте».
После жесткого приземления у Superjet повредился бак. По версии авиакомпании, топливо вытекло и загорелось. При этом горело только оно, сам самолет не горел. Увидев задымление по левому борту командир принял решение об эвакуации. Указывается, что возгорание ликвидировали через несколько минут после посадки.
Ранее пассажиры рейса Сочи – Анталья авиакомпании «Азимут» рассказали о неорганизованной эвакуации после пожара, произошедшего на борту самолета в аэропорту Антальи. Одна из пассажирок сообщила, что процесс эвакуации проходил в условиях паники, а сотрудники авиакомпании не оказали помощи.
Инцидент произошел вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. По данным Росавиации, пострадавших в результате происшествия не было. Аэропорт Антальи возобновил работу в штатном режиме после устранения последствий возгорания, передает «Радиоточка НСН».
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