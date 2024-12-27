Песков не ответил на призывы из Баку извиниться за катастрофу самолета под Актау
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России видели призывы из Баку к Москве извиниться за попадание средств противовоздушной обороны по самолету Azerbaijan Arilines. Однако пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никак не будет комментировать ситуацию до завершения официального расследования причин авикатастрофы.
По словам Пескова, результативные заявления могут последовать только от российских авиационных властей. Так он отреагировал на заявление депутата парламента Азербайджана Расима Мусабекова, который утверждает, что самолет разбился после его поражения российскими средствами ПВО.
Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» рейса Баку - Грозный 25 декабря был перенаправлен из столицы Чечни в Махачкалу, а затем в Актау, где разбился. Из 67 человек, которые находились на борту, погибли 38. Именно в томт момент, когда борт не принял аэропорт Грозного там шло отражение атаки беспилотников.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявили о преждевременности озвучивания версий катастрофы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru