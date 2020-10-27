Азербайджан заявил о четырёх погибших в Барде после атаки армянских ВС

В сообщении отмечается, что Армения использовала при атаке кассетное оружие, применение которого против мирного населения запрещено. По словам Гаджиева, в результате обстрела погибли 4 мирных жителя, в том числе двухлетний ребёнок.

Кроме того, помощник президента Азербайджана сообщил, что армянское Минобороны заявляло о будущих жестоких атаках, подразумевая нападения на женщин и детей.

Позже пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла сообщения об обстреле Бардинского района вооружёнными силами страны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал глав Армении и Азербайджана соблюдать режим прекращения огня в Карабахе и стремиться к дипломатическому решению конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Стороны конликта несколько раз заключали соглашение о перемирии, однако боестолкновения продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, которое Ереван и Баку заключили в ходе переговоров в Вашингтоне.

