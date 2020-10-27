Азербайджан заявил о четырёх погибших в Барде после атаки армянских ВС
Четыре человека погибли, тринадцать ранены после ракетного удара армянских вооружённых сил по Бардинскому району Азербайджана. Об этом сообщил в Twitter помощник президента Азербайджана, глава отдела президентской администрации по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
According to ANAMA Armenia used cluster Smerch missile against civilians in Barda. Use of cluster weapons against civilians is forbidden. 4 civilians, including 2 years old baby girl killed. 13 civilians wounded. Because of #cluster bomblets number of casualties quite big. pic.twitter.com/Uyg1ri2uyo— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 27, 2020
В сообщении отмечается, что Армения использовала при атаке кассетное оружие, применение которого против мирного населения запрещено. По словам Гаджиева, в результате обстрела погибли 4 мирных жителя, в том числе двухлетний ребёнок.
Кроме того, помощник президента Азербайджана сообщил, что армянское Минобороны заявляло о будущих жестоких атаках, подразумевая нападения на женщин и детей.
Позже пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла сообщения об обстреле Бардинского района вооружёнными силами страны.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал глав Армении и Азербайджана соблюдать режим прекращения огня в Карабахе и стремиться к дипломатическому решению конфликта.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Стороны конликта несколько раз заключали соглашение о перемирии, однако боестолкновения продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, которое Ереван и Баку заключили в ходе переговоров в Вашингтоне.
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