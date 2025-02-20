Автосервис загорелся на Варшавскоем шоссе в Подмосковье

По данным ведомства, пожар в Ленинском городском округе ликвидируют 27 огнеборцев и шесть единиц техники.

«Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве пожарные локализовали пожар в здании Института вычислительной техники, сообщает RT.