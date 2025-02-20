Автосервис загорелся на Варшавскоем шоссе в Подмосковье
20 февраля 202517:32
Автосервис загорелся на Варшавскоем шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, пожар в Ленинском городском округе ликвидируют 27 огнеборцев и шесть единиц техники.
«Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве пожарные локализовали пожар в здании Института вычислительной техники, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru