Автосервис загорелся на Варшавскоем шоссе в Подмосковье

Автосервис загорелся на Варшавскоем шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В Польше клуб сгорел во время концерта по сбору денег пострадавшему от пожара

По данным ведомства, пожар в Ленинском городском округе ликвидируют 27 огнеборцев и шесть единиц техники.

«Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве пожарные локализовали пожар в здании Института вычислительной техники, сообщает RT.

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ФОТО: МЧС Московской области
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