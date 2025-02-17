В Польше клуб сгорел во время концерта по сбору денег пострадавшему от пожара
Польский музыкальный клуб Mega Music сгорел во время благотворительного концерта по сбору средств для местного жителя, в декабре потерявшего дом из-за пожара. Об этом сообщил телеканал Polsat.
По предварительным данным, возгорание началось на чердаке здания. В зрительный зал падали фрагменты горящей обшивки потолка. В помещении находилось более 200 человек, организаторы концерта эвакуировали всех зрителей, однако здание клуба «было в огне и полностью сгорело».
В ликвидации пожара участвовали более 80 человек, а также 21 единица техники. Один из пожарных получил ранение.
Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области загорелось кафе, шесть человек получили ожоги, пишет Ura.ru.
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