Не менее 34 человек пострадали при аварии на американских горках в Германии
11 августа 202220:42
Не менее 34 человек пострадали при аварии на американских горках в парке развлечений «Леголенд» в Германии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Отмечается, что произошло столкновение двух поездов на аттракционе «Огненный дракон». Для эвакуации людей с поездов были задействованы три вертолета, пожарная бригада и группа спасателей.
Причина случившегося устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru