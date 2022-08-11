Не менее 34 человек пострадали при аварии на американских горках в Германии

Не менее 34 человек пострадали при аварии на американских горках в парке развлечений «Леголенд» в Германии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Опасная карусель. Как и кто проверяет аттракционы?

Отмечается, что произошло столкновение двух поездов на аттракционе «Огненный дракон». Для эвакуации людей с поездов были задействованы три вертолета, пожарная бригада и группа спасателей.

Причина случившегося устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:АварияГермания
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